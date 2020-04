Schüler und Lehrer einer Risikogruppe gehen nicht in Schulen

Hannover. Beim Wiederanfahren des Schulunterrichts in Niedersachsen dürfen Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder entsprechende Angehörige haben, zu Hause bleiben und dort lernen. Dies gelte auch für Lehrkräfte, für die eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus eine besondere Gefahr bedeutet, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover. Auch bei den anstehenden Abiturprüfungen solle es Sonderregelungen für Schüler geben, die zu einer Risikogruppe gehören. Sie könnten die Prüfung alleine außerhalb der Kursgruppe ablegen.