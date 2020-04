FDP und Grüne fordern Sondersitzung zur Corona-Epidemie

Hannover. Angesichts vieler drängender Entscheidungen zur Corona-Epidemie in Niedersachsen haben die Oppositionsfraktionen von FDP und Grünen eine Sondersitzung des Landtags beantragt. Die Herausforderungen für das Gesundheitssystem, die Beschränkungen der Freiheit und die Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens machten eine parlamentarische Befassung mit den Entwicklungen notwendig, begründeten die Fraktionen am Donnerstag ihren Antrag an die Landtagspräsidentin. Turnusgemäß war erst Mitte Mai wieder eine Landtagssitzung vorgesehen.

Beide Fraktionen fordern binnen zwei Wochen eine Sondersitzung zur Bewältigung der Epidemie und Sicherstellung der Parlamentsarbeit. Nach der Landesverfassung ist der Landtag unverzüglich einzuberufen, wenn ein Viertel seiner Mitglieder oder die Landesregierung es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Auf diesen Anteil kommen FDP und Grüne mit gemeinsam 23 der 137 Abgeordnetensitze nicht. Für ihren Ruf nach einer Sondersitzung hätten sie die Unterstützung einer Regierungspartei nötig, denn auch mit den neun Sitzen der AfD käme die Opposition nicht auf ein Viertel der Abgeordneten.

"Jetzt stehen Maßnahmen zur schrittweisen Rückkehr in den Alltag an, aber ebenso auch Hilfen für die vielen Leidtragenden", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. "Darüber ist dringend eine öffentliche Debatte notwendig. Diese muss jetzt beginnen - und zwar im Parlament." Die FDP-Fraktion erwarte in der Landtagssitzung eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zur aktuellen Lage sowie eine ausführliche Aussprache dazu, erklärte Fraktionschef Stefan Birkner. "Die strategischen Überlegungen, wie es jetzt weiter geht, müssen im Parlament debattiert werden", meinte Birkner. "Nur durch eine öffentliche Debatte lassen sich politische Entscheidungen legitimieren."