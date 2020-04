Städtebund fordert weitere Hilfen in der Corona-Krise

Hannover. Für den niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sind schrittweise Lockerungen in der Corona-Krise konsequent und richtig. "Wir dürfen keinesfalls die ersten Erfolge, die wir bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland erzielt haben, aufs Spiel setzen", sagte der Präsident des Bundes, Marco Trips der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund und auch die Länder müssten aber den Unternehmen, die noch nicht aufmachen dürfen und deren Beschäftigten weiter helfen, gut durch die Corona-Krise zu kommen, forderte Trips.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten am Mittwoch eine vorsichtige und schrittweise Aufhebung der Beschränkungen in Aussicht gestellt. Dabei soll etwa in Schulen am 27. April der Anfang mit den Abschlussklassen gemacht werden. Bei Hotels, Bars und Gaststätten gibt es aber zunächst keine Lockerungen der bisherigen Einschränkungen. Die Kommunen bräuchten in jedem Fall weitere Hilfen, um dort das gesellschaftliche Leben nach und nach in Gang zu bringen und nicht verödete Städte und Gemeinden zu haben, betonte Trips.