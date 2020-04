Seniorin bei Zusammenstoß von zwei Autos tödlich verletzt

Eversmeer. Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Eversmeer (Landkreis Wittmund) ist eine 78 Jahre alte Beifahrerin tödlich verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 28 und 79 Jahren erlitten schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 79 Jahre alte Fahrer aus ungeklärter Ursache am Mittwochabend beim Überqueren einer Kreuzung den herannahenden Wagen des 28-Jährigen. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin des 79-Jährigen tödlich verletzt. Die beiden Männer wurden mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in eine Klinik gebracht.