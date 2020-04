Ermittlungen nach Leichenfund in Hannover

Hannover. Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Hannover wird sich die Polizei im Laufe des Tages zum derzeitigen Ermittlungsstand äußern. Der Tote war am Mittwochmorgen von Mitarbeitern auf einem Friedhof im Stadtteil Kirchrode gefunden worden. Einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung zufolge gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Alter des Mannes wurde zwischen 25 und 45 Jahre geschätzt. Identität und Todesursache blieben zunächst unklar. Darüber, ob die Obduktion des Toten weitere Erkenntnisse erbracht hat, konnte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen zunächst keine Angaben machen.