Vier Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Verden. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in Verden vier Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Mittwochabend im ersten Stock ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Bewohner der Brandwohnung konnte sich demnach selbst retten; eine ältere Frau wurde von einem Anwohner ins Freie gebracht. Die übrigen Bewohner seien von Nachbarn und der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Vier Menschen kamen den Angaben zufolge mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Teil des Hauses sei nicht mehr bewohnbar, der Schaden belaufe sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.