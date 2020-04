Eisbären Bremerhaven beantragen Lizenz für Bundesliga

Bremerhaven. Die Eisbären Bremerhaven haben sowohl für die Zweite Liga Pro A als auch für die Basketball-Bundesliga einen Lizenzantrag eingereicht. Das teilte der Club am Mittwochabend mit. Durch den zweiten Tabellenplatz in der am 17. März vorzeitig wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Zweitliga-Saison hatten sich die Norddeutschen das sportliche Aufstiegsrecht gesichert.

Wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch die Corona-Krise hatte die BBL entschieden, zentrale Punkte des Lizenzierungsverfahren auszusetzen. Unter normalen Umständen wäre es für die Eisbären in finanzieller Hinsicht schwer geworden, eine Lizenz für die Erste Liga zu bekommen. So rechnet sich Bremerhaven aber Chancen aus.

"Anhand der Zahlen der letzten Monate, die wir vorgelegt haben, erkennt man, dass sich unsere finanzielle Lage vor dem Eintritt der Krise positiv entwickelt hatte", sagte Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann. "Wir hoffen, dass der Gutachterausschuss den Konsolidierungskurs honorieren wird."