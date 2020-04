Bremens Regierungschef: Schritte zurück ins normale Leben

Bremen. Die Schulen in Bremen werden vom 4. Mai an schrittweise wieder ihren Betrieb aufnehmen. Priorität hätten dabei Abschlussklassen von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die vierten Klassen der Grundschulen, wie Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Mittwoch mitteilte. Über die Einzelheiten würden nun die Kultusminister beraten. Zu den offenen Fragen gehörten unter anderem, unter welchen Hygienebedingungen der Unterricht stattfinden könne, ob er rotierend an abwechselnden Tagen abgehalten werde und wie groß die Schülergruppen sein dürften.

Mit Blick auf die Lockerung für den Einzelhandel will auch Bremen der Leitlinie folgen, eine Öffnung von Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern zu ermöglichen. Ob dies bereits am Montag oder erst am Dienstag gelinge, müsse sich zeigen. Bis Freitag sollen die rechtlichen Bedingungen geschaffen werden.

Es gebe aber die dringende Empfehlung an die Menschen, Alltagsmasken beim Einkaufen oder der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu tragen. Die seien zwar keine medizinischen Masken, sie könnten aber sehr wohl die Verbreitung von Viren hemmen.

Bovenschulte sagte, in den Gesprächen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei ein insgesamt "guter Beschluss" zustande gekommen. Es sei eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen worden, die den Weg zurück ins alltägliche Leben wiesen.