Weil: Überforderung des Gesundheitssystems nicht eingetreten

Hannover. Aus Sicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) haben die Corona-Einschränkungen im Alltag seit rund vier Wochen Erfolg gehabt. "Die schon über Ostern befürchtete Überforderung unseres Gesundheitssystems ist nicht eingetreten", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. So gebe es - anders als befürchtet - noch eine deutliche Reserve an Beatmungsgeräten. Gleichwohl seien auch in Niedersachsen Todesfälle zu beklagen. Im Vergleich zu anderen Ländern sei der Verlauf der Coronavirus-Pandemie aber milde.