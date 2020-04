8217 Corona-Infizierte in Niedersachsen

Hannover. Die Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen ist am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 147 auf 8217 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle ging um 25 hoch auf 248, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. 971 Infizierte befinden sich derzeit im Krankenhaus, 223 davon auf der Intensivstation. 152 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. 4291 Betroffene gelten inzwischen als genesen, das entspricht 52,2 Prozent aller Infektionsfälle. Mit den Zahlen setzt sich der Trend der vergangenen Tage zu einem verlangsamten Anstieg der Infektionszahlen fort. Zwar stieg die Zahl der Krankenhauspatienten weiter. Die Zahl der Betroffenen auf der Intensivstation sowie die der Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, ging zurück.