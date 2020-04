Kurzarbeit für Betriebe in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen. In der Corona-Krise greifen zahlreiche Unternehmen in Niedersachsen und Bremen auf Kurzarbeitergeld zurück. Bis Ostern meldeten 53 300 in Not geratene Betriebe in Niedersachsen und 6500 im Land Bremen Kurzarbeit an, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Bundesweit stieg die Zahl laut der Agentur auf 725 000 Firmen.

"Kurzarbeit bietet sowohl Betrieben wie auch Beschäftigten eine große Chance. Sie ermöglicht, Arbeitsplätze über eine Krise hinweg zu sichern", sagte Bärbel Höltzen-Schoh aus der Geschäftsführung der Regionaldirektion. Sie verwies zeitgleich aber auch darauf, dass finanzielle Einbußen vor allem für Geringverdiener in arge Bedrängnis bringen können. Betroffene könnten dann prüfen lassen, ob sie Anspruch auf Grundsicherung haben.

Die Statistik hinkt leicht, weil etwa bei großen Konzernen mehrere Betriebsteile als eigene Unternehmen erfasst sind oder im Anstellungsverhältnis befindliche, nicht verbeamtete Lehrer fiktiven Unternehmen zugeordnet werden. Sie erfasst auch nicht, wie viele Menschen tatsächlich von Kurzarbeit betroffen sind. Eine belastbare Statistik ist erst im Nachgang möglich, wenn Betriebe und Arbeitsagenturen miteinander abgerechnet haben.

Aus der Politik waren zuletzt Forderungen laut geworden, das Kurzarbeitergeld als staatliche Leistung zu erhöhen - nach Wunsch der Grünen auf bis zu 90 Prozent des Nettoausfalls bei niedrigeren Einkommen.