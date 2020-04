Polizei ermittelt nach Leichenfund in Hannover

Hannover. Die Polizei ermittelt im Falle einer männlichen Leiche in Hannover wegen eines Tötungsdelikts. Der Tote sei am Mittwochmorgen von Mitarbeitern auf einem Friedhof im Stadtteil Kirchrode gefunden worden. Nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung gehe die Kriminalpolizei von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität und Todesursache standen zunächst nicht fest. Die Leiche des Mannes werde obduziert. Aktuell werde das Alter des Mannes zwischen 25 und 45 Jahre geschätzt, sagte der Sprecher. Zeugen, die seit Gründonnerstag am Friedhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei melden.