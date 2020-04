Zentralrat der Juden mahnt dauerhaftes Erinnern an

Bergen-Belsen. Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ein dauerhaftes Erinnern angemahnt. "Auch für die Stabilität unserer Demokratie ist es wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, wohin menschenverachtende Ideologien und die Missachtung demokratischer Grundrechte führen können", sagte Schuster. Die Erinnerung an die Schoah, den Völkermord an den Juden, gehöre zu Deutschlands Identität.

Britische Soldaten befreiten das Konzentrationslager am Rande der Lüneburger Heide am 15. April 1945. In dem Lager stapelten sich rund 10.000 Tote. Die Schreckensbilder gingen um die Welt. Trotz des Einsatzes britischer Truppen und des britischen Roten Kreuzes starben weitere 14 000 Häftlinge kurz nach der Befreiung an den Folgen von Hunger, Krankheit und der KZ-Haft. Rund 200.000 Menschen wurden nach Bergen-Belsen deportiert. Über 70.000 Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge kamen dort ums Leben, darunter die 15-jährige Anne Frank, die durch ihre Tagebücher posthum weltbekannt wurde.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rief die Bevölkerung am Mittwoch zum Innehalten und Gedenken auf. "Der 75. Jahrestag der Befreiung von Bergen-Belsen unterstreicht, wie wichtig Frieden und die Wahrung der Menschenrechte sind und dass insbesondere wir Deutschen alles dafür tun müssen, damit nie wieder Menschen anderen Menschen so unermessliches Leid zufügen."

Die große Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung muss wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Am Sonntag (19.4.) wird es eine kleine Veranstaltung mit Ministerpräsident Weil und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) geben.