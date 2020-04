Bauindustrieverband: "Sind der Einäugige unter den Blinden"

Osnabrück. Die Bauindustrie in Niedersachsen und Bremen ist nach Angaben ihres Interessenverbandes derzeit nur zu einem geringeren Teil von der Corona-Krise betroffen. Bundesweit bewerteten 62 Prozent der Betriebe laut einer Umfrage die Auswirkungen der Corona-Pandemie als geringfügig oder neutral. "Im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen haben wir keine Anhaltspunkte, dass unsere Betriebe stärker betroffen sind. Wir sind, wenn man so will, der Einäugige unter den Blinden", sagte Verbandspräsident Thomas Echterhoff der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). "Bei uns wird - mit wenigen Ausnahmen - weitergebaut. Die Einschränkungen belaufen sich vielleicht auf 10 bis 15 Prozent."