Großer Schuppen im Bleckeder Moor fängt Feuer: Großeinsatz

Bleckede. Im Bleckeder Moor (Landkreis Lüneburg) ist am frühen Mittwochmorgen ein großer Schuppen in Brand geraten. Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Gegen 2.00 Uhr morgens seien die Einsatzkräfte in eine ehemalige Wohnhaussiedlung im Bleckeder Moor gerufen worden. Im brennenden Schuppen, der als Werkstatt und Holzlager gedient habe, seien im Feuer mehrere Druckgasbehälter explodiert. Ein nebenstehendes Gartenhaus und zwei weitere Holzgebäude seien beim Brand beschädigt worden. Die Löscharbeiten mit etwa 80 Einsatzkräften dauerten drei Stunden an. Zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.