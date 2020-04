Fregatte "Lübeck" kehrt von Übungseinsatz zurück

Wilhelmshaven. Nach einer Übung im Ostatlantik und der Nordsee wird die Fregatte "Lübeck" am Mittwoch nach knapp zwei Monaten zurück am Marine-Stützpunkt Wilhelmshaven erwartet. Das 30 Jahre alte Schiff war Teil eines multinationalen Einsatzverbandes rund um den französischen Flugzeugträger "Charles de Gaulle". Die teilnehmenden Fregatten, Zerstörer und Versorgungsschiffe trainierten in der "Mission Foch" anhand standardisierter Abläufe und Verfahren die Kooperation im Verband. Die "Lübeck" ist laut Marine die älteste noch aktive Fregatte Deutschlands. Bei der Übung habe sie den Verband durch ihre Fähigkeiten zur U-Boot-Jagd unterstützen können.