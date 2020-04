Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen steigt auf 8070

Hannover. Die Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen ist am Dienstag um 119 auf 8070 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle sei auf 223 gestiegen, teilte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, mit. 945 Infizierte befinden sich derzeit im Krankenhaus, 253 davon auf der Intensivstation. Rund 170 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Knapp 4000 Betroffene gelten inzwischen als genesen. "Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, zeigen eindeutig Wirkung", sagte Schröder. Wichtig sei, sich weiterhin an die Kontaktbeschränkungen zu halten.

Besonders von Infektionen betroffen seien in Niedersachsen Regionen, die an Bundesländer mit einer erhöhten Zahl von Betroffenen grenzen. Dies seien der Landkreis Lüneburg mit vielen Pendlern Richtung Hamburg sowie die Kreise Osnabrück und Vechta mit starken Pendlerströmen Richtung Nordrhein-Westfalen.