Bildungsverband: Öffnung der Schulen nur in Etappen möglich

Hannover. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hält eine Rückkehr zum Schulunterricht in Niedersachsen nur schrittweise für umsetzbar. "Das Kultusministerium sollte endlich Farbe bekennen und nicht so tun, als ob ein kompletter Neustart noch eine Option wäre", hieß es in einer Mitteilung der Fachgewerkschaft vom Dienstag. VBE-Landeschef Franz-Josef Meyer sagte, Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) müsse "die Mauer des Schweigens durchbrechen und Klarheit über das weitere Vorgehen schaffen".

Nach bisherigem Stand sollen die Schulen im Land am kommenden Montag wieder öffnen. Eine Entscheidung, wie es in der Corona-Krise mit den Schulen weitergeht, wird allerdings frühestens an diesem Mittwoch erwartet, wenn Bund und Länder über Lockerungen beraten. Die Kultusminister der Länder wollen sich erst danach zusammenschalten.

Der Bildungsverband VBE betonte, bei den Überlegungen müsse der Schutz der Gesundheit Vorrang haben. Die Lockerungen sollten zudem durchzuhalten sein, ein "Stop-and-Go" dürfe es nicht geben.