Geldautomat in Osnabrück gesprengt: Keine Spur von Tätern

Osnabrück. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in einem Osnabrücker Einkaufszentrum gesprengt. Anwohner hätten von zwei kurz aufeinanderfolgenden Detonationen berichtet, teilte eine Polizeisprecherin mit. Kurz darauf sei ein hochmotorisiertes Auto auf die nahe gelegene Auffahrt zur Autobahn 30 in Richtung Niederlande gefahren. Weder das Kennzeichen noch die Anzahl der Täter waren bekannt.

Der Automat war von außen zugänglich. Die Trümmerspur der Explosion erstreckte sich laut Polizei bis auf die gegenüberliegende Straßenseite. Auch am Gebäude des Einkaufszentrums und einem daneben liegenden Bekleidungsgeschäft sei hoher Sachschaden entstanden. Ob die Täter tatsächlich Geld erbeuteten, stand zunächst nicht fest.