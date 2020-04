Corona-Krise hilft: Littbarski feiert 60. Geburtstag nicht

Wolfsburg. Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski ist nicht böse darüber, dass er seinen 60. Geburtstag an diesem Donnerstag nicht groß feiern kann. "Ich bin einer der ganz wenigen, denen die Corona-Krise zu Gute kommt. Weil ich diesen Geburtstag nicht mehr feiern will", sagte der frühere Weltklasse-Spieler der Deutschen Presse-Agentur. Littbarski war als Spieler in Köln und Paris sowie als Trainer in Japan, Australien und im Iran tätig. Seit 2010 lebt der gebürtige Berliner im vergleichsweise beschaulichen Wolfsburg, wo er aktuell als Markenbotschaft für den VfL arbeitet.

"Meine Familie und ich sind aus mehreren Gründen in Wolfsburg hängengeblieben", sagte Littbarski. "Mir hat die Arbeit hier immer viel Spaß gemacht. Und dann spielt mein Sohn beim VfL in der U17. Ich bin froh, dass ich meiner Familie jetzt etwas zurückgeben kann", sagte der Weltmeister von 1990. "Denn die ist immer mit mir mitgezogen."

Er habe aber auch "eine gewisse Sehnsucht nach Städten wie Tokio oder Sydney. Und deshalb ist es auch so: Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich später gerne zwischen Deutschland, Japan und Australien pendeln. Das wäre großartig."