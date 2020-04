Sporthalle im Kreis Harburg brennt ab

Stelle. Bei einem Feuer in Stelle im Kreis Harburg ist eine Sporthalle komplett abgebrannt. Wie es dazu kommen konnte, war nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag noch völlig unklar. Zunächst hatte ein Holzschuppen an der Sporthalle in Ashausen zu brennen begonnen, das Feuer griff dann auf die Sporthalle über. Eine benachbarte Gaststätte und die angrenzende Tennishalle blieben verschont. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 300 000 Euro. Die Brandermittler nehmen ihre Arbeit wegen der Osterfeiertage frühestens am Dienstag auf.