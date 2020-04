Kind durch Abgase aus kaputtem Heizungsrohr verletzt

Bremen. Ein Kind ist in Bremen durch Abgase einer defekten Heizung verletzt worden. Im Keller des zweistöckigen Hauses in Rönnebeck war ein Heizungsrohr abgerissen, und Kohlenmonoxid verteilte sich am späten Sonntagabend im Gebäude, wie die Feuerwehr mitteilte. Elf Bewohner, darunter neun Kinder, konnten die Einsatzkräfte dank eines Rauchmelders retten, der trotz fehlenden Feuers Alarm schlug. Ein Kind kam ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner seien in einem Großraumrettungswagen untersucht worden. Achtzehn Feuerwehrwagen, ein Notarzt und ein Experte für Giftstoffe waren demnach im Einsatz.