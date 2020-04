Zwei Motorradfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Springe. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin hat in Springe (Region Hannover) zwei Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt. Die Frau fuhr am Sonntag im Ortsteil Alferde auf eine Kreuzung und stieß dort mit einer 29 Jahre alten Motorradfahrerin und einem 30 Jahre alten Motorradfahrer zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 29-Jährige wurde demnach mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch ihr Begleiter kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die L 461 war rund drei Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0511 109-1888 zu melden.