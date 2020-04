Mann bei Auseinandersetzung am Maschsee schwer verletzt

Hannover. Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Personen am Maschsee hat ein Mann am Sonntag schwere Verletzungen erlitten. Die Polizeidirektion Hannover bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Abend einen entsprechenden Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die Tat habe sich gegen 17.00 Uhr gegenüber des NDR-Landesfunkhauses ereignet. Der Mann habe dabei Stichverletzungen erlitten, musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden. Weitere Details zum Gesundheitszustand und Alter des Opfers waren zunächst nicht bekannt.