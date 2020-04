Missverständnis: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Wolfsburg. Durch ein Missverständnis ist eine Postbotin auf einem Pedelec in Wolfsburg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 60-jährige und eine 61 Jahre alte Autofahrerin hätten sich an einer engen Straße zeitgleich Handzeichen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Beide gingen davon aus, dass die jeweils andere Vorfahrt gewährt.

Als dann beide losfuhren, kam es zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer im Gesicht und an einem Bein. Sie wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht.