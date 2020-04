Autofahrer landet im Graben und wird schwer verletzt

Meppen. Ein Mann ist mit seinem Auto in Meppen (Landkreis Emsland) in einem Graben gelandet und dabei schwer verletzt worden. Der 59-Jährige habe auf einer Landstraße aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er wurde so stark in seinem Wagen eingeklemmt, dass die Feuerwehr ihn befreien musste. Mit schweren Verletzungen kam er am Samstag in ein Krankenhaus.