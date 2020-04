Rehhagel würdigt Ex-Schützling Völler: "Vollblutstürmer"

Berlin. Der ehemalige Bundesliga-Trainer Otto Rehhagel hat seinen einstigen Spieler Rudi Völler zu dessen 60. Geburtstag am Ostermontag gratuliert. "Du warst ein richtiger Mittelstürmer, eine echte 9", würdigte Rehhagel ihn in einem Brief in der "Bild am Sonntag". Völler sei Vorbereiter und Vollstrecker in einer Person gewesen, antrittsschnell und kopfballstark, habe links wie rechts schießen können. "Und Du bist immer mutig vorne reingegangen. Kurzum: Du warst auf allen Gebieten ein Vollblutstürmer."

Der mittlerweile 81-jährige Rehhagel hatte den Angreifer 1982 zu Werder Bremen geholt. Gemeinsam machten sie Werder zu einem Top-Team der Bundesliga. 1987 wechselte Völler zur AS Rom. 1990 feierte er mit dem Gewinn der WM seinen bedeutendsten Titel.

"Trotzdem bist Du immer Mensch geblieben", schrieb Rehhagel über den früheren DFB-Teamchef und heutigen Sportchef von Bayer Leverkusen. "Ehrlich und geradlinig. Du hattest auch immer Deine Meinung. Aber wir lagen zum Glück meistens auf einer Wellenlänge." Er wisse, dass Völler auch grantig werden könne. "Ich habe noch heute ein Gespür dafür, wenn es in Dir brodelt."