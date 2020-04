7670 Corona-Infektionen in Niedersachsen und 190 Tote

Hannover. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist am Samstag auf 7670 gestiegen. Das waren 259 Infektionen mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung in Hannover mitteilte (Stand 13.00 Uhr). 19 mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten starben, so dass die Gesamtzahl auf 190 Tote stieg (Stand 10.00 Uhr). In Kliniken wurden 884 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt. 219 Patienten lagen auf Intensivstationen, 161 mussten beatmet werden. 3273 Menschen mit einer bestätigten Infektion gelten bereits wieder als genesen.