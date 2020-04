Agrarministerin hält ausländische Erntehelfer für wichtig

Hannover. Fachkräfte aus dem Ausland sind für die kommenden Ernten laut Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) notwendig. Zwar hätten sich bereits viele einheimische Helfer bei den Höfen gemeldet, "allerdings macht es doch einen Unterschied, wenn Erntehelfer mit Berufserfahrung die Arbeit übernehmen", sagte Otte-Kinast in einem Interview der "Neuen Presse" in Hannover vom Samstag.

Um die Sicherheit der Erntehelfer, aber auch der in der jeweiligen Region lebenden Menschen zu gewährleisten, gebe es bestimmte Maßnahmen. So dürfen die ausländischen Arbeiter nur mit ausgewählten Fluggesellschaften auf bestimmten Flughäfen landen. Auf den Höfen müssen sie in eine Art Quarantäne, in der sie gesondert untergebracht werden. Arbeiten dürfen sie während dieser Zeit allerdings schon.

Durch die veränderten Bedingungen könnte auch der Preis von Obst und Gemüse steigen. "Die Betriebsinhaber müssen aufgrund der Corona-Krise mehr Geld investieren, um die strengen Hygienevorschriften einzuhalten", so Otte-Kinast. Sie prüfe deswegen auch zusammen mit dem Finanzministerium, wie Landwirte in dieser Situation unterstützt werden könnten.