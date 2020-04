Autofahrer prallt gegen Baum: Beifahrerin schwer verletzt

Hannover. Weil ein junger Mann in Hannover mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren ist, wurde seine 54 Jahre alte Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt. Der 21-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall am Freitagabend ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er war in einer Kurve auf der Kreisstraße 318 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache war zunächst unklar. Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Wagen und brachten sie in ein Krankenhaus. Auch der 21-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden.