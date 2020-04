Polizei löst in Osnabrück Party mit aggressiven Gästen auf

Osnabrück. Die Polizei hat eine private Party in Osnabrück aufgelöst und zwei der Gäste in Gewahrsam genommen. Nachbarn hatten sich in der Nacht zum Karfreitag über die Lautstärke der Feier beschwert, wie die Polizei mitteilte. Der Gastgeber sagte den Polizisten, er habe das Treffen längst auflösen wollen - allerdings würden sich seine Gäste weigern zu gehen. Die drei Gäste im Alter von 20 bis 30 Jahren waren den Angaben zufolge stark betrunken, wurden aggressiv und missachteten den wegen des Coronavirus vorgeschriebenen Mindestabstand.

Die Polizei brachte die Männer schließlich aus dem Haus und erteilte ihnen einen Platzverweis. Weil sich zwei der Partygäste daran nicht hielten, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam. Gegen alle drei Männer wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.