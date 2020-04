Auto kracht in Gülleanhänger: Fahrer schwer verletzt

Menslage. Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist in Menslage (Landkreis Osnabrück) auf einen Gülleanhänger aufgefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag an einer Einmündung an der Landesstraße 74 einen wartenden Trecker mit dem Anhänger übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Auto entstand Totalschaden. Um den Hund des Mannes, der beim Unfall ebenfalls im Wagen saß, kümmerte sich ein Tierarzt.