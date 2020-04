Zahl der Coronavirus-Fälle in Niedersachsen steigt auf 7104

Hannover. Die Zahl der Corona-Infizierten in Niedersachsen ist am Donnerstag auf 7104 gestiegen. Das seien 259 mehr als am Tag zuvor, teilte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, in Hannover mit. Knapp 2600 Betroffene sind demnach inzwischen genesen. 157 Menschen seien an der Krankheit gestorben. Leicht auf 893 gesunken ist die Zahl der Erkrankten, die in einer Klinik behandelt werden. 228 davon liegen auf der Intensivstation. 161 davon müssen künstlich beatmet werden.

Zwar zeigten die getroffenen Maßnahmen in Niedersachsen Wirkung. "Aber es reicht halt einfach noch nicht", betonte Schröder. "Wir sind immer noch auf der Überholspur bei der Ausbreitung der Infektion."