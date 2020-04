Wertstoffhöfe in Niedersachsen: Teilweise offen nach Ostern

Hannover/Braunschweig. Nach den Osterfeiertagen wollen mehrere Wertstoffhöfe in Niedersachsen wieder öffnen. Ab dem 15. April würden zehn Annahmestellen in der Region Hannover die Tore für Privathaushalte aufmachen, teilte die Zweckverband Abfallwirtschaft am Mittwoch mit. Zunächst sollen ausschließlich Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle angenommen werden. Ähnlich wie bei den Baumärkten werde es auf den Wertstoffhöfen Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln geben, kündigte der Zweckverband an.

Auch in Braunschweig sollen ab Mittwoch zwei Wertstoffhöfe wieder für Privatanlieferer öffnen. In Absprache mit der Stadt würden die Corona-Maßnahmen dementsprechend gelockert, teilte die zuständige Firma Alba Braunschweig mit. Aufgrund der Zufahrtsbeschränkungen könne es aber zu Wartezeiten kommen. Für gewerbliche Kunden waren die Höfe laut einer Alba-Sprecherin auch zuvor offen.