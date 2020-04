Kreuzfahrtschiffe in Emden unter zweiwöchiger Quarantäne

Emden. Zwei in Emden erwartete Kreuzfahrtschiffe sollen unter 14-tägige Quarantäne gestellt werden. Wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch mitteilte, soll ein Teil der Besatzungsmitglieder der "Amera" und der "Albatros" zwar zeitnah über deutsche Flughäfen ausgeflogen werden. An Bord blieben aber jeweils rund 100 Crewmitglieder, die für geplante Arbeiten an den Schiffen bei der Emder Werft und Dock (EWD) gebraucht werden - diese dürfen die Schiffe dann wegen der Corona-Pandemie nicht verlassen. Zuvor hatte die "Emder Zeitung" berichtet.

In der Corona-Zwangspause schickt die Reederei die Schiffe zur Überholung in die Werft. Die beiden Kreuzfahrtschiffe kommen mit 224 und 294 Personen an, es handelt sich nach Angaben der Stadt ausschließlich um Crewmitglieder. Der überwiegende Teil stammt laut Sprecher nicht aus Schengen-Staaten und dürfte das Schiff ohnehin nicht verlassen. Die "Amera" wird am Donnerstag, die "Albatros" am Freitag erwartet.