Weitere Bewohner in Bramscher Altenheim infiziert

Osnabrück/Bramsche. In einem Altersheim in Bramsche ist bei weiteren Bewohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wie der Landkreis Osnabrück am Mittwoch mitteilte, ist das Virus inzwischen zusätzlich zu den schon bekannten 42 Fällen noch bei weiteren sechs Personen festgestellt worden. Vom Personal seien weitere acht infiziert. Damit ist das Virus bei insgesamt 15 Mitarbeitern nachgewiesen worden.

Nach einem Hinweis war dem Gesundheitsamt am Wochenende aufgefallen, dass mehr als 20 Bewohner erhöhte Temperatur hatten und die hygienischen Zustände unzureichend waren. Daraufhin wurden infizierte und nicht infizierte Bewohner getrennt. 16 mussten mit schweren Krankheitssymptomen ins Krankenhaus, zwei von ihnen sind inzwischen gestorben.

Das Heim steht seitdem unter besonderer Beobachtung des Landkreises, Mitarbeiter werden geschult.