Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen steigt wieder stärker

Hannover. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Niedersachsen ist am Mittwoch wieder stärker als an den Vortagen gestiegen. Mit 6845 waren es 401 Infektionsfälle mehr als am Tag zuvor, wie der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, in Hannover mitteilte. Das liege daran, dass am Wochenende nicht so viele Tests vorgenommen werden und die Gesundheitsämter bestätigte Fälle erst mit zeitlichem Verzug an das Land übermitteln.

2222 der Betroffenen gelten inzwischen als genesen, 139 Menschen sind in Niedersachsen an der Krankheit gestorben. 904 Infizierte befinden sich Krankenhaus, 223 davon auf der Intensivstation. Von ihnen müssen 161 künstlich beatmet werden.