Katze gerät in Bärenfalle und muss getötet werden

Müden. Im Landkreis Celle ist eine Katze in eine Bärenfalle geraten. Das Tier musste anschließend wegen der Verletzungen eingeschläfert werden, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Die Besitzerin hatte das Tier in Müden an der Örtze spät am Abend vermisst und danach gesucht. Als sie nach der Katze rief, hörte sie auf dem Nachbargrundstück ein Jaulen. Dort fand sie das Tier in einem sogenannten Tellereisen eingeklemmt. Die Frau brachte das schwer verletzte Tier in eine Klinik, wo man laut Polizei nichts mehr für die Katze tun konnte. Der Einsatz derartiger Fallen ist in Deutschland verboten, gegen den Besitzer wird wegen einer Straftat nach Tierschutzgesetz ermittelt.