Zuber: "Brutaler Nachteil" für 96 durch Trainingspause

Hannovers Sportchef Gerhard Zuber sieht durch die längere Coronavirus-Zwangspause einen "brutalen Nachteil" für seine Mannschaft. "Andere haben trainiert, und wir mussten komplett in Quarantäne", wird der 44-Jährige am Dienstag vom "Sportbuzzer" zitiert. "Zukünftig gehört es einheitlich geregelt, damit jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Da brauchen wir eine große Lösung der DFL."

Fußball-Zweitligist Hannover 96 war Mitte März der erste deutsche Proficlub, der in Timo Hübers und Jannes Horn zwei positiv auf das Coronavirus getestete Spieler vermeldete. Der kompletten Mannschaft wurde daraufhin eine zweiwöchige häusliche Quarantäne verordnet. Am Montag nahmen die Niedersachsen das Training in Kleingruppen wieder auf.

Zuber sieht den Fußball in der Krise als Vorreiter. "Jeder hat seine Hausaufgaben in den einzelnen Ländern gemacht. Wir müssen mal klar sagen, dass wir Vorreiter sind für andere Berufsgruppen", sagte er. "Wir treffen alle Maßnahmen, um die Wirtschaft in Gang zu kriegen und unseren Beruf wieder ausüben zu können. Alle arbeiten professionell und gut. Wir sind untereinander in einem sehr guten Austausch, damit wir wirtschaftspolitischer Vorreiter sind und alles wieder in Gang gesetzt wird."