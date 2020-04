Sachbeschädigungen und extremistische Symbole in Bremen

Bremen. In Bremen haben unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen begangen und dabei extremistische Symbole verwendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beschmierten Unbekannte eine Kirche in der Innenstadt mit Farbe, darunter Anarchiezeichen. Im Stadtteil Huchting zerkratzten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag die Motorhauben dort abgestellter Autos mit Hakenkreuzen. Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.