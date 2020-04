Motorradunfall: Vater stürzt, Kind bleibt unverletzt

Moringen. Bei einem Motorradunfall mit einem Schwerverletzten ist ein beteiligtes Kind unversehrt geblieben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 40 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Sohn im Kreis Northeim unterwegs. Der Fahrtwind wehte den Helm des Fünfjährigen in das Sichtfeld des Fahrers, der die Kontrolle verlor und stürzte. Der 40-Jährige wurde beim Unfall am Samstag schwer am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fünfjährige blieb unverletzt.