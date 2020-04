Rückkehr von Ex-KZ-Wachmann aus den USA ungewiss

Washington. Ein früherer KZ-Wachmann ficht in den USA die gegen ihn angeordnete Abschiebung nach Deutschland an. Bei der Beschwerdekammer der Einwanderungsbehörde sei im Namen von Friedrich Karl B. Berufung eingelegt worden, teilte der Anwalt Hugh Ward am Dienstag (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur in Washington auf Anfrage mit. Eine Entscheidung liege noch nicht vor. Laut Ward könnten bis dahin noch mehrere Monate vergehen. Bei der Beschwerdekammer waren keine Details zum Stand der Dinge im Fall B. zu erfahren.

B. war 1945 Wachmann in einem KZ-Außenlager bei Meppen und lebt im US-Bundesstaat Tennessee. Am 28. Februar hatte ein US-Gericht die Abschiebung des über 90 Jahre alten Deutschen angeordnet. Bis Ende März konnte Berufung dagegen eingelegt werden. Das US-Justizministerium hatte Anfang März mitgeteilt, B. solle die Vereinigten Staaten verlassen, weil er 1945 "freiwillig als bewaffneter Gefängniswächter in einem Konzentrationslager gedient" und damit das Vorgehen des Nazi-Regimes unterstützt habe. Wohin genau B. im Falle seiner Ausweisung hinkommen würde, ist unklar.