Wechselhaftes Wetter für Niedersachsen und Bremen

Hannover. Einen Mix aus Schnee, Regen und Sonne beschert das Wetter Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen. Eine frostige Nacht zum Dienstag werde vereinzelt Reifglätte und überfrierende Nässe bringen, teilte der Deutscher Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Am Tag gebe es vor allem im Osten leichte Schnee- oder Schneeregenfälle, doch nur im Harz Glätte durch Neuschnee. Ansonsten falle der Tag eher sonnig aus mit Temperaturen bis acht Grad.

Auch der 1. April am Mittwoch beginne im Süden freundlich. Dagegen gebe es an den Küsten regnerisch-wolkiges Wetter. Die Nacht zu Donnerstag falle kühl aus mit Regen und Wind. Der Tag bringe Höchstwerte von zehn Grad. In der Nacht zum Freitag liegen die Tiefstwerte zwischen zwei und fünf Grad. An der See wird mit starkem bis stürmischem Westwind gerechnet.