Bremen im März das wärmste Bundesland

Bremen ist nach einer Wetterbilanz das wärmste Bundesland im März gewesen. Die Temperatur habe durchschnittlich bei 6,3 Grad gelegen, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in seiner vorläufigen Monatsbilanz. Mit knapp 185 Stunden Sonne war Bremen demnach auch das zweitsonnigste Bundesland. In Niedersachsen wurden im Schnitt 5,9 Grad gemessen und mehr als 170 Sonnenstunden.

Insgesamt war der März laut DWD ausgesprochen mild und überdurchschnittlich trocken. Demnach lag der Monat in Deutschland mit einer durchschnittlichen Temperatur von 5,3 Grad Celsius um 1,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Für den letzten März-Tag erwarteten die Meteorologen zwischen Harz und Wendland zeitweise wolkiges Wetter. Die Höchstwerte liegen demnach bei acht Grad, im Oberharz werden es fünf Grad. In der Nacht zum Mittwoch könnte es Regen geben, die Temperaturen fallen an der See auf vier Grad, im Bergland auf minus fünf.