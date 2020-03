Corona-Krise: Gesundheitsministerin erinnert an Kinderschutz

Hannover. Der Schutz von Kindern vor familiären Krisen soll auch in der Corona-Krise gewährleistet sein. Das hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann am Montag betont. Wegen Schul- und Kitaschließungen sei derzeit oft die ganze Familie zu Hause, zudem gebe es keine Freizeitangebote außerhalb der eigenen vier Wände, sagte die SPD-Politikerin. Diese ungewöhnliche Situation könne "Auseinandersetzungen und Krisen in Familien befördern".

Angebote zur Beratung und Unterstützung stünden daher weiter zur Verfügung. So könnten Kinder mit der Nummer gegen Kummer 116 111 "einen guten Draht zu professionellen Fachkräften aufbauen". Für Erwachsene gebe es viele Infos unter kinderschutz-niedersachsen.de.