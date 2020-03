Wirtschaft im Nordwesten legt 2019 leicht zu

Hannover/Bremen. Die Wirtschaft in Niedersachsen und Bremen hat im vergangenen Jahr noch einmal leicht zulegen können, blickt wegen der enormen Folgen der Corona-Pandemie nun aber auf eine sehr unsichere Zeit. Nach Angaben der Statistischen Landesämter vom Montag nahm das niedersächsische Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 real - also bereinigt um die Preisentwicklung - um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. In Bremen war das entsprechende Plus der Wirtschaftsleistung mit 0,2 Prozent deutlich niedriger. Damit lagen die beiden regionalen Wachstumsraten etwas ober- beziehungsweise unterhalb des Bundesdurchschnitts im vorigen Jahr von 0,6 Prozent.

Schon 2019 war die deutsche Konjunktur insgesamt nach jahrelangem Boom in eine Schwächephase geraten. Ein Grund waren vor allem die anhaltenden internationalen Handelskonflikte, außerdem machte der Strukturwandel im Maschinen- und Automobilbau vielen Firmen zu schaffen. Privatkonsum und Baukonjunktur verhinderten Schlimmeres.

In Niedersachsen habe das Wachstum an Schwung verloren, berichteten die Statistiker. Lichtblicke waren die Bauwirtschaft (+6,9 Prozent), die Agrarbranche und Fischerei (+2,7 Prozent) sowie Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+2,4 Prozent). Für das verarbeitende Gewerbe ging es dagegen steil abwärts (-2,5 Prozent). Auch in Bremen schrumpfte die Wirtschaftskraft der Industrie, bei Dienstleistungen gab es Zuwächse.

Die kommenden Monate dürften jetzt in weiten Teilen der Wirtschaft noch einmal erheblich schwieriger werden. Wegen der eingebrochenen Nachfrage und Lieferprobleme infolge der Corona-Krise erwarten die "Wirtschaftsweisen" und viele andere Ökonomen schwere Rezession.