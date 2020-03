Rund 750.000 Euro Schaden nach Sprengung von Geldautomaten

Bunde. Unbekannte Täter haben in Bunde im Landkreis Leer zwei Geldautomaten gesprengt und massive Schäden angerichtet. Schätzungen zufolge belaufe sich der Schaden an Automaten und Gebäude auf etwa 750.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher. Es sei niemand verletzt worden. Die Täter hätten in der Nacht zum Montag die Automaten in einem Vorraum einer Bank gesprengt, dann seien sie Zeugenhinweisen zufolge in Richtung Niederlande geflohen. Zur Beute konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. Die Fahndung laufe "auf Hochtouren".