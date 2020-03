Nasse Füße lösen Suchaktion aus: Kind wohlauf

Soltau. Nasse Kinderfüße haben am Freitag eine Suchaktion in Soltau ausgelöst. Ein Spaziergänger hatte am Ufer eines Sees Kinderkleidung entdeckt und die Polizei alarmiert. Feuerwehr und Polizei hätten zunächst einen Unglücksfall vermutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Suchaktion mit Booten und Personenspürhunden nach dem vermeintlich verschwundenen Kind weitete sich durch die Befragung von Anwohnern auch auf die sozialen Medien aus. Durch diese wurde der Vater eines vierjährigen Kindes auf die Aktion aufmerksam und meldete sich bei der Polizei. Sein Kind hatte beim Spielen am See nasse Füße bekommen, die nasse Kleidung ausgezogen - und diese wurde anschließend schlicht vergessen. Das Kind ist wohlauf.