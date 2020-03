Möhwald: Kurz davor, wieder mit Fußballtraining zu starten

Bremen. Werder Bremens derzeit am Knie verletzter Mittelfeldspieler Kevin Möhwald hofft, dass er noch in dieser Saison sein Comeback geben kann. Durch die Bundesliga-Unterbrechung wegen der Corona-Krise vergrößern sich die Chancen auf eine Rückkehr des 26-Jährigen in der laufenden Spielzeit. "Es erhöht auf jeden Fall die Chancen, aber dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit", sagte Möhwald in einem am Sonntag auf der Werder-Internetseite veröffentlichten Interview. "Es bleibt abzuwarten, wie die letzten Schritte der Reha sich entwickeln, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher - sofern die Bundesliga fortgesetzt wird."

Möhwald absolviert derzeit in Donaustauf seine Reha. "Ich bin kurz davor, wieder mit richtigem Fußballtraining zu starten", sagte er. "Wenn ich mein Level in Prozent einstufen müsste, würde ich sagen, dass ich ungefähr 70 Prozent des Reha-Programmes abgeschlossen habe."

Möhwald kam 2019/20 für Werder einmal im DFB-Pokal und am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz. Anschließend musste er am Knie operiert werden. Die Bundesliga pausiert derzeit bis mindestens Ende April. Die gesunden Werder-Spieler absolvieren derzeit ein individuelles Übungsprogramm.