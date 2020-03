Auto kollidiert in Schortens mit Ampelmast: Fahrer stirbt

Schortens. Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 210 in Schortens (Landkreis Friesland) gestorben. Der Mann habe in der Nacht in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einem Ampelmast kollidiert, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Der 21-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Weshalb er die Kontrolle über das Auto verloren hatte, war zunächst unklar.